Het Europees Parlement heeft ingestemd met een reeks wetten waarmee de CO2-uitstoot in de Europese Unie sterk moet dalen. De maatregelen zijn vervat in het zogeheten Fit for 55-pakket van Eurocommissaris Frans Timmermans en verplichten de EU-landen hun netto-uitstoot in 2030 met 55 procent terug te hebben gedrongen ten opzichte van 1990.