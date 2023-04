AEX begint licht hoger in afwachting van cijferstroom

De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag licht hoger te gaan beginnen aan de nieuwe handelsdag. Beleggers kijken vooral uit naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken Bank of America en Goldman Sachs, die later op de dag bekend worden gemaakt. Streamingdienst Netflix brengt na sluiting van de aandelenhandel in New York de kwartaalcijfers naar buiten. Op het Damrak blijft het dinsdag nog rustig aan het cijferfront. Woensdag geven chipmachinemaker ASML, bierbrouwer Heineken en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway een kijkje in de boeken.