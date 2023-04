Arrestaties in New York voor runnen Chinees politiebureau

De Amerikaanse politie heeft in New York twee inwoners gearresteerd en aangeklaagd omdat ze als agenten voor de Chinese regering een politiebureau in Chinatown in Manhattan zouden runnen. De aanklager in Brooklyn beschuldigt het tweetal van 59 en 61 jaar van samenzwering. „Deze vervolging onthult de flagrante schending van de soevereiniteit van onze natie door de Chinese regering door een bureau van de geheime politie op te richten in het midden van New York City”, aldus aanklager Breon Peace. Het duo wordt op korte termijn voorgeleid.