Door het „unieke” onderzoek naar sociale veiligheid in de Tweede Kamer, weten we nu waarmee we aan de slag kunnen gaan, zegt Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een eerste reactie. „Ik denk dat het rapport een hele grote spiegel zou moeten opleveren van wat we met elkaar kunnen doen om de situatie veilig te krijgen voor een grote minderheid.”