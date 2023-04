Nederlanders in Soedan moeten rekening houden met een „langer verblijf binnen” en moeten daarom hun voedselvoorraad en andere noodzakelijke middelen inventariseren. „Wees hiermee zuinig”, zo schrijft de Nederlandse ambassade in de hoofdstad Khartoum. In het land is geweld uitgebroken tussen het leger en paramilitairen, waarbij al meer dan vijftig burgers en tientallen strijders zijn omgekomen volgens artsen.