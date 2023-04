De buitenlandministers van de G7 komen bijeen in het Japanse Karuizawa, ten noordwesten van Tokio. Japan is de huidige voorzitter van de westerse overleggroep. Ze spreken naar verluidt onder meer over de afnemende invloed van het Westen zoals in het Midden-Oosten, de oorlog in Oekraïne en de spanning tussen China en Taiwan. In de tweede helft van mei is er in Hiroshima een topconferentie van de G7.