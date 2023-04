Pasen is alweer voorbij; elk jaar is dat onder meer de periode waarin het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn jaarvergadering houdt in Washington. Zoals elk jaar stonden ook deze keer de nieuwste voorspellingen voor economische groei en inflatie op de agenda. Dat zijn toch nog steeds de grote onderwerpen van 2023, net zoals dat vorig jaar het geval was.