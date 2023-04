Export bloemen en planten na tien maanden krimp weer enige groei

De Nederlandse export van bloemen en planten is in maart voor het eerst na tien maanden krimp iets gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Bezien over het eerste kwartaal als geheel ging de exportwaarde nog wel 4 procent omlaag, onder druk van de afgezwakte economie en verslechterde koopkracht van consumenten. Dit heeft de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) bekendgemaakt op basis van de exportstatistieken van Floridata.