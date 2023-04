Versperringen rond pand Franse grondwetsraad voor pensioenoordeel

De Franse politie heeft hoge versperringen aangebracht rond het Constitutionele Hof in het hart van Parijs. Betogers belagen het hof als onderdeel van de maandenlange golf van betogingen tegen de fel omstreden hervorming van het pensioenstelsel. Het hof moet vrijdag tegen 18.00 uur bekendmaken of de pensioenplannen van de regering in lijn zijn met de wet. Weinigen verwachten volgens Franse media dat de negen opperrechters de plannen van tafel vegen, maar het is mogelijk dat ze onderdelen niet overeenkomstig de grondwet beschouwen.