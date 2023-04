AFM-bestuurder wil Europese ban op provisiebeloningen

Provisies voor financiële diensten zouden in heel Europa verbannen moeten worden, zei AFM-bestuurslid Hanzo van Beusekom tijdens een EU-bijeenkomst over investeren door particuliere beleggers. In sommige EU-landen krijgen onder meer financieel adviseurs provisie, een deel van de verkoopsom van een bank of verzekeraar als beloning voor het werk dat ze voor die organisatie hebben gedaan. Een provisieverbod voorkomt volgens Van Beusekom belangenverstrengeling en maakt advies vragen goedkoper.