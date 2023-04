Beleggers zetten laadstationuitbater Fastned lager na resultaten

Uitbater van laadstations voor elektrische auto’s Fastned was donderdag een grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden op de resultaten die het bedrijf naar buiten bracht. Aan het begin van de handel waren ze hier enthousiast over en won het aandeel aan waarde. Maar uiteindelijk ging Fastned toch met een stevige min de handel uit. Aan het Damrak werd ook gereageerd op het kwartaalbericht van apothekersbedrijf Fagron. Verder deden beleggers het kalm aan op de beurs.