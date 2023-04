Luchtvaartmaatschappij Delta zakt op Wall Street na resultaten

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines hoorde donderdag bij de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het concern leed in het eerste kwartaal verlies en de resultaten voldeden niet aan de verwachtingen van analisten. Wel is het bedrijf met positieve verwachtingen gekomen voor de komende maanden. De algehele stemming op Wall Street was terughoudend in de nasleep van de publicatie van de notulen van de afgelopen rentevergadering van de Federal Reserve.