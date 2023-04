Rechter beboet president Slowaakse centrale bank in omkopingszaak

Peter Kazimir, de president van de Slowaakse centrale bank en bestuurder bij de Europese Centrale Bank (ECB) heeft een boete van 100.000 euro gekregen. Die werd opgelegd door een rechtbank in Slowakije, die hem veroordeelde in een omkopingszaak. De aanklacht had betrekking op het handelen van Kazimir als voormalig minister van Financiën in Slowakije. De openbaar aanklager heeft aangegeven in beroep te gaan tegen de uitspraak.