De Wikimedia Foundation, eigenaar van de online-encyclopedie Wikipedia, heeft donderdag van een Russische rechter een boete gekregen omdat het weigert informatie over de militaire inzet van Rusland in Oekraïne te verwijderen, meldt het persbureau Interfax. Volgens de rechtbank gaat het om „valse informatie” in de online-encyclopedie. De boete bedraagt omgerekend ruim 22.000 euro.