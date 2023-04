Rusland moet het Oekraïense staatsgasbedrijf Naftogaz 5 miljard dollar betalen omdat dat land na de annexatie van de Krim in 2014 onrechtmatig bezittingen van Naftogaz heeft afgepakt. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag bepaald, meldt Naftogaz zelf in een verklaring. Volgens het Oekraïense bedrijf is de uitspraak „een belangrijke overwinning op energiegebied”.