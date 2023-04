Taalgids voor in de klas slaat plank behoorlijk mis

„Goedemorgen, jongens en meisjes!” Als het aan het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ligt, verwelkomt de docent de klas voortaan niet meer zo. Beter is: „Goedemorgen, allemaal”, vindt de belangenbehartiger van scholieren, want dat is genderneutraal. Een inclusieve taalgids moet een einde maken aan onderscheidend taalgebruik op scholen. Voor woorden die kinderen als negatief kunnen ervaren, moet een alternatief worden gezocht.