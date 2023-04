NAM krijgt tot 1 mei voor alternatievenstudie afvalwaterlozingen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet uiterlijk 1 mei alsnog met een volledig en goed uitgewerkt onderzoek komen naar alternatieven voor de ondergrondse lozingen van verontreinigd afvalwater in Twente. Dat heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) per brief aan het bedrijf laten weten. Dat de zogeheten injectie momenteel al meer dan een jaar stilligt, doet volgens de toezichthouder aan deze verplichting niets af.