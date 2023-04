De woningcorporaties die uit het vroegere Vestia zijn voortgekomen, hebben een schikking getroffen met BNP Paribas. Vestia had de Franse bank eerder aansprakelijk gesteld in het derivatenschandaal, dat de corporatie jaren terug miljarden euro’s kostte. BNP Paribas betaalt nu een bedrag van in totaal 37,5 miljoen euro aan Hef Wonen, Hof Wonen en Stedelink.