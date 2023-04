Booking: vakantiegeld 3 op de 10 Nederlanders gaat naar iets anders

Bijna drie op de tien Nederlanders geven hun vakantiegeld uit aan iets anders dan de vakantie, meldt marktonderzoeker Improof Research. Die ondervroeg ruim duizend mensen over hun vakantieplannen en -budget in opdracht van boekingsite Booking.com. De mensen die niet al hun vakantiegeld aan vakanties uitgeven, gebruiken het extraatje liever voor het aflossen van schulden, grote aankopen of een extra buffer tegen de hoge inflatie.