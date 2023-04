De elektrische autofabrikant Tesla wordt voor de rechter gesleept voor het schenden van de privacy van de eigenaren van Tesla-auto’s. Aanleiding is onderzoek van persbureau Reuters, dat meldde dat medewerkers van Tesla toegang hebben tot videobeelden die de camera’s in de wagens opnemen. Die soms intieme of gênante video’s werden vervolgens binnen het bedrijf verspreid.