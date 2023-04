De prijzen van onlinespullen, zoals speelgoed en elektronica, zijn in de Verenigde Staten in maart voor de zevende maand op rij gedaald. Gemiddeld gingen de prijzen met 1,7 procent omlaag, de scherpste daling in vier maanden, valt op te maken uit gegevens van de Adobe Digital Price Index. Dat is een maatstaf voor de prijsontwikkeling van online winkelen in de VS.