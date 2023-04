Verkorte beursweek beleggers Amsterdam, begin cijferseizoen VS

Beleggers op de aandelenbeurs in Amsterdam gaan een verkorte handelsweek tegemoet omdat de Europese markten op paasmaandag nog dicht blijven. Ook op Goede Vrijdag werd niet gehandeld. Maar het belooft wel een belangrijke week te worden, want er moet nog worden gereageerd op het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag naar buiten kwam. Ook komen er nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en begint het kwartaalcijferseizoen in New York met resultaten van grote banken.