De Hamburgse brandweer heeft gewaarschuwd voor extreem gevaarlijke gifwolken boven de Noord-Duitse havenstad door een grote brand in meerdere loodsen. De binnenstad van Hamburg was door de zwarte wolken volledig verduisterd, meende een woordvoerder. Ongeveer 140 personen in de buurt van de brand werden geëvacueerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Inmiddels zou het grootste gevaar zijn geweken.