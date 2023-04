De vele regen in januari en maart van dit jaar voorkomt tot nu toe sproeiverboden voor grasland, melden de waterschappen. Op 1 april is het zogenoemde droogteseizoen van start gegaan. In voorgaande jaren werden dan in de droogste gebieden ook meteen maatregelen genomen tegen wateronttrekking, maar dat is dit jaar zelfs in het droogste gebied in Noord-Brabant niet nodig.