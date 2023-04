Vernielingen, brandjes, honderden gewonden onder veiligheidsmensen en demonstranten. Als de Fransen deze week al niet te hoop liepen tegen de omstreden pensioenhervormingen, dan wel tegen visquota vanuit de Europese Unie of tegen de aanleg van waterreservoirs voor de landbouw. Een protestbord dat deze week in Parijs werd meegedragen, vat het algehele sentiment goed samen: ”Frankrijk is woedend”.