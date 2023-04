De gevolgen van de aardbeving in Turkije zijn nog volop tastbaar. Abuzer Dede (tweede van links), zit voor zijn tent na zware regenval in Adiyaman in Zuidoost-Turkije. Enkele weken geleden trof een aardbeving met een magnitude van 7,8 de regio. Honderdduizenden Turkse overlevenden zijn ondergebracht in tenten en containerwoningen. beeld AFP, Bulent Kiliç