Amsterdam UMC: een op drie vrouwen houdt klachten na keizersnede

Een aanzienlijk deel van de vrouwen die via een keizersnede bevallen, houdt daar op de langere termijn problemen aan over. Ongeveer een op de drie heeft last van aanhoudende buikpijn, bloedverlies of verminderde vruchtbaarheid, melden onderzoekers van Amsterdam UMC. Ze beschrijven deze klachten in een wetenschappelijke publicatie voor het eerst samenhangend als een ziektebeeld. Daar hebben ze de Engelse naam Caesarean Scar Disorder aan gegeven.