Huilen om het lijden van de onschuldige schepping

De afgelopen dagen stonden weer bol van de verkiezingsretoriek. In oneliners en slogans werden stellingen ingenomen en begon van beide zijden de monoloog. Opmerkelijk eigenlijk hoe weinig mensen echt in contact zijn met elkaar, hoe weinig gepeild wordt wat de collega-politicus motiveert, waar zijn of haar hart ligt. En om er nu zelf maar meteen een stelling in te gooien: hoe minder er sprake is van écht contact, hoe groter de polarisatie.