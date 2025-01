Waarom kan God niet gewoon vergeven?

In Psalm 33:5 lezen we dat God gerechtigheid en gericht liefheeft. Dat is iets wat belangrijk is als het gaat over de vraag Wie God is.

Stel je voor dat een van jouw ouders, of een lieve vriend(in), door een ernstig misdrijf om het leven zou komen. In koelen bloede vermoord. Hoe zou jij het vinden als de rechter de moordenaar geen straf zou opleggen? Zou je niet hevig teleurgesteld zijn in de rechterlijke macht? Is de rechter onbarmhartig als die een straf oplegt die recht doet aan de ernst van de misdaad? Natuurlijk niet! Wij verwachten van een aardse rechter dat die eerlijke en rechtvaardige straffen oplegt die passen bij de misdaad die de verdachte heeft begaan.

Allerbeste wetten

Door de profeten heeft God Zijn volk Israël er altijd weer ernstig op aangesproken als er geen of oneerlijke rechtspraak was in het land. Als er iets is wat niet bij de God van de Bijbel past, dan is het wel dat Hij het kwade goed noemt en het goede kwaad.

God is een God van gerechtigheid en waarheid. De gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht uit, zo lezen we in Psalm 85. Met Psalm 119 vers 69 zingen we: „Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig Heer. Uw oordeel rust op d’ allerbeste wetten. Uw loon, Uw straf beantwoordt aan Uw eer.”

Als God tegen Adam en Eva zegt dat ze zullen sterven als ze eten van de boom waarvan God gezegd had dat ze daarvan niet mochten eten, dan zijn dat woorden die we volslagen serieus moeten nemen. God heeft het niet gezegd in een opwelling, zodat Hij bij nader inzien moet zeggen dat het allemaal iets minder ernstig bedoeld is. Nee, wat God zegt, daar kun je voor de volle honderd procent op aan. God is namelijk volkomen betrouwbaar, zowel in Zijn beloften als in Zijn bedreigingen. Wat Hij zegt doet Hij ook, want Hij is geen God Die liegen kan. „Zou Ik het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken?” (Numeri 23:19).

God zegt dat Hij de zonden straft en daarom moet Hij de zonden ook straffen. God ziet de zonden niet gewoon door de vingers. God neemt de straf op de zonden zo serieus dat Hij die, „eer dat Hij ze ongestraft liet blijven, aan Zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft” (avondmaalsformulier).

Daarom is het ook niet zo dat God op Golgotha alleen maar zou laten zien dat Hij liefde is. Nee, op Golgotha moest voldaan worden aan de eis van Gods gerechtigheid. En de eis van Gods gerechtigheid is dat de mens die gezondigd heeft ook voor de zonden zal sterven. Zo consequent is God! God is dus niet bloeddorstig, maar God is wel volkomen betrouwbaar en consequent. Wat kwaad is, wordt door God ook behandeld als kwaad.

„Vergeving door God heeft een fundament, namelijk de verzoening door Christus’ bloed op Golgotha.” beeld RD, Henk Visscher

Betaling

Daarom, als je vrede met God zoekt, dan kan het alleen vrede zijn als je weet dat Christus voor jou de straf op de zonde heeft gedragen. Je bent volkomen veilig als je mag schuilen achter het bloed van de Heere Jezus, zoals de Israëlieten in Egypte veilig waren achter het bloed dat gestreken was aan de deurposten van hun woning, Schuilen achter het bloed van Jezus betekent van harte geloven dat Zijn bloed ook voor jou genoeg is tot verzoening van al je zonden. Paulus roept het dan ook uit in Romeinen 5:1: „Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.”

Vrede met God vinden we alleen als we door het geloof verbonden zijn met Christus, Die in onze plaats wilde staan, zodat je weten mag: Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven.

Vergeving door God heeft een fundament, namelijk de verzoening door Christus’ bloed op Golgotha. Want waar vergeving is, is geen misdaad meer. Als hier door Gods genade zicht op mag zijn, geeft het ook een onuitsprekelijke troost. Als er voor jou betaald is door Christus, dan zal er ook nooit meer betaling van jou gevraagd worden! We zingen daarvan met Psalm 85 vers 1: „De schuld Uws volks hebt G’ uit Uw boek gedaan. Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan.” Dit kan omdat de goedertierenheid en de waarheid elkaar ontmoet hebben en de gerechtigheid en de vrede elkaar gekust hebben. Dit lezen we verderop in diezelfde psalm. Dit is gebeurd op Golgotha, want daar zien we dat God volkomen rechtvaardig is en tegelijk grondeloos barmhartig. Nee, God is niet bloeddorstig, maar God is liefde en Zijn liefde is zo onuitsprekelijk groot dat Hij het Liefste wat Hij had gegeven heeft om zondaren te redden. Heb je die Zaligmaker al nodig gekregen? „Hij is het, Die ons Zijne vriendschap biedt” (Psalm 103:5, berijmd).

De auteur is predikant van de hersteld hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst.