De Duitse, van origine Hongaarse schrijfster Zsuzsa Bánk (1965) schrijft zo zorgvuldig en fijnzinnig over verlangen en liefde, over levensvervulling en rouw dat haar bijzondere stijl uniek te noemen is. Wie de romans ”De Zwemmer”, ”Lichte Dagen” en ”Slapen doen we later” kent, zal met spanning uitkijken naar nieuw werk van haar hand.