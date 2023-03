Menig partij heeft de uitkomst van de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 waarschijnlijk met gemengde gevoelens ontvangen. Dat geldt in elk geval voor het CDA. De kiezer oordeelde hard over de partij die decennialang niet uit het centrum van veel provinciebesturen was weg te denken. Daardoor is de partij zo aan het wankelen gebracht dat het de vraag is of ze deze dreun nog te boven komt.