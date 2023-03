CDA-voorman Wopke Hoekstra pleit ervoor om ook in 2024 een prijsplafond voor energie in te stellen als anders grote groepen mensen in de armoede dreigen te belanden. Wat hem betreft wordt ook de tijdelijke verhoging van het kindgebonden budget voortgezet. De vicepremier hoopt zo mensen in een kwetsbare positie en een middeninkomen te helpen. Hij wil proberen het kabinet mee te krijgen met zijn plannen.