Waar de komende Statenverkiezingen over gaan? Premier Rutte blijft erbij: over een tweestrijd tussen rechts en links. Zondag waarschuwde hij tijdens een verkiezingsbijeenkomst van de VVD in Dordrecht opnieuw tegen „de linkse wolk” van GroenLinks en PvdA. „Hoe kleiner ze worden, hoe beter het is”, zei Rutte. Hij trok onder andere fel van leer tegen enkele standpunten van de twee partijen op het gebied van belastingen en veiligheid.