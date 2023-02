Het aantal mensen in de bijstand loopt steeds verder terug, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van eerste voorlopige cijfers. Sinds begin 2013 was het aantal bijstandsuitkeringen niet zo laag als afgelopen kwartaal. Volgens een van de onderzoekers komt dit omdat er veel werk beschikbaar is. „Veel bedrijven zijn op zoek naar personeel. Die werknemers zitten dan niet meer in de bijstand.”