De verantwoordelijkheid voor het huidige statiegeldsysteem ligt bij de stichting Verpact, die de wettelijke taak heeft om 90 procent van alle verkochte flesjes en blikjes weer in te nemen. Maar dat percentage wordt bij lange na niet gehaald. Slechts driekwart van de verkochte flesjes komt terug. Van de blikjes zijn nog geen cijfers bekend, maar de verwachting is dat het daarmee niet beter gaat. In april van dit jaar stond daardoor al 374 miljoen euro aan niet terugbetaald statiegeld op de bankrekening van Verpact. En dat bedrag loopt wekelijks met miljoenen euro’s op.

„Oneerlijk”, vindt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond: „Het is statiegeld dat consumenten hebben betaald.”