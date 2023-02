VVD onder vuur in lijsttrekkersdebat; mensen weten weinig van politiek in provincie

Campagnes voor de Provinciale Statenverkiezingen worden maar al te vaak overvleugeld door landelijke thema’s. Dat wordt mede in de hand gewerkt door de organisatie van verkiezingsdebatten, waarin omroepen de lijsttrekkers van de Eerste Kamerfracties laten aantreden, hoewel die niet rechtstreeks verkiesbaar zijn. Zondag organiseerde WNL een dergelijk debat. Al snel vlogen de boegbeelden van de partijen elkaar in de haren over stellingen die ze zelf mochten aandragen.