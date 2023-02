Schuldvraag in Turkije is onvermijdelijk​

De verwoestende aardbeving in Turkije was „het plan van het lot”, zo hield de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de slachtoffers voor. Met andere woorden: niemand kon hier iets aan doen, we kunnen het allen enkel ondergaan. Maar zo gemakkelijk komt hij hier niet mee weg. Tientallen advocaten deden deze week aangifte tegen Erdogan, ministers, lokale bestuurders en bouwbedrijven. De juristen houden hen verantwoordelijk voor het extreem hoge dodental van de aardbeving.