Autofabrikant Lightyear maakt doorstart, toekomst nog wel onzeker

Fabrikant van elektrische auto’s Lightyear kan toch verder met de productie van zijn nieuwe betaalbare model, de Lightyear 2. De onderneming uit Helmond, die elektrische auto’s maakt die rijden op zonne-energie, was grotendeels failliet maar maakt een doorstart. Samen met loyale investeerders is binnen een dag 8 miljoen euro opgehaald, wat volgens Lightyear voldoende is. Een woordvoerder houdt wel een slag om de arm, volgens hem is enkel tijd gekocht. „Dit is goed nieuws, maar er moet nog wel een en ander gebeuren.”