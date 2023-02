Hoe kun je eerst toonaangevend zijn in onderzoek naar klimaatverandering en er later twijfel over zaaien? Olie- en gasreus ExxonMobil deed het. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het bedrijf al in de jaren 70 nauwkeurig voorspelde dat de aarde zou opwarmen met 0,2 graden per decennium. Een reconstructie.