Psychiater: „Ik wil dat jij bent”

Op 2 februari is Johannes Zizioulas, metropoliet van Pergamum, in de Heere ontslapen. Het bericht van zijn overlijden schokte mij omdat ik me heel kort geleden verdiept had in de boeken van deze geleerde, én geraakt was. In de stille Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout heb ik het onderwijs van zuster Hildegard over Zizioulas ingedronken als bruin bier op een koude winterdag. Zizioulas heeft mij geleerd te onderscheiden tussen individu en persoon en zó licht geworpen op onze hyperindividualistische cultuur.