Hartverscheurend was het beeld van de Turkse vader die de hand van zijn 15-jarige dochter vasthield. Die hand was het enige wat nog zichtbaar was van Irmak. Haar lichaam was bedekt met een dikke laag beton. Vader Mesut zat in de vrieskou op de puinhopen van zijn bestaan, maar kon zijn dochter niet loslaten.