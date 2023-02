Wilhelmus à Brakel en misbruik van de schepping

Vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie wilden dat de gereformeerde leer niet alleen een zaak van het hoofd, maar ook een zaak van hart en hand was. Vorige week stond in het RD (2-2) een recensie van het vierde deel van de Encyclopedie van de Nadere Reformatie, dat op 1 december uitkwam. De verschijning van deze encyclopedie is een prachtig project dat een schat aan informatie over deze periode in de kerkgeschiedenis ontsluit.