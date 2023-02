Pim Lammers heeft zich teruggetrokken als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek nadat hij doodsbedreigingen kreeg. Op social media werd hij beschuldigd pedoseksuele verhalen te maken. Veel schrijvers schaarden zich achter Lammers en premier Rutte noemde het vrije woord „een groot goed in onze rechtsstaat”. Tegelijk klinkt de vraag of Nederland niet te tolerant aan het worden is.