Alle kieren en gaten dichtstoppen om de warmte in huis te houden is goed voor de portemonnee, maar slecht voor de gezondheid. Zo tieren schimmels welig op vuil en vocht en smullen huisstofmijten van huidschilfers, met alle gevolgen van dien. Zorg daarom voor voldoende ventilatie in huis, adviseren experts.