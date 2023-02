Klimaatactivisten willen dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC Shell gaat onderzoeken. Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde olie- en gasconcern zou namelijk „zijn financiële investeringen in hernieuwbare energiebronnen” aanzienlijk hoger hebben voorgespiegeld dan had gemogen, stelt Global Witness. Financieel persbureau Bloomberg heeft de ingediende klacht in handen.