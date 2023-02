Wall Street is woensdag overwegend hoger geëindigd. Beleggers reageerden positief op nieuwe ontslagrondes bij bedrijven zoals pakketbezorger Fedex en maker van elektrische auto’s Rivian. Fedex werd 4,3 procent hoger gezet na de aankondiging dat 10 procent van de managementbanen verdwijnt. Rivian (plus 1,6 procent) schrapt 6 procent van de banen, maar werknemers in de fabrieken zijn veilig.