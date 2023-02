OM eist bijna 2 jaar celstraf tegen Haagse oud-wethouder De Mos

De Haagse oud-wethouder Richard de Mos zou 22 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf moeten krijgen. Ook zou hij een verbod van vier jaar moeten krijgen om in het bestuur van een gemeente, provincie of waterschap te zitten. Dat eiste het Openbaar Ministerie woensdag bij de rechtbank in Rotterdam. De Mos wordt verdacht van corruptie. In ruil voor donaties aan zijn partij zou hij bevriende ondernemers hebben geholpen, bijvoorbeeld met vergunningen.