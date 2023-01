De Franse economie is in het vierde kwartaal aan krimp ontsnapt. In de laatste drie maanden van vorig jaar groeide die met 0,1 procent ten opzichte van het derde kwartaal, meldde het Franse statistiekbureau INSEE dinsdag. Dat er groei was, is beter dan verwacht. In doorsnee hadden economen erop gerekend dat de economie zou stagneren.