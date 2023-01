De door de overheid en verzekeraars vergoede schade van de watersnoodramp van 2021 in Limburg en een deel van Noord-Brabant is ruim 100 miljoen euro lager dan gedacht. Dat melden de ministers Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid), Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een brief aan de Tweede Kamer.