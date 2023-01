De gemeente Eindhoven vertrouwt erop dat de meeste werknemers van Philips die hun baan verliezen bij een maandag aangekondigde ontslagronde snel weer nieuw werk zullen vinden. Maandag maakte het bedrijf bekend dat het dit jaar 1100 banen schrapt in Nederland. Ongeveer twee derde daarvan verdwijnt in de regio Eindhoven en Best.